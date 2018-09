Megszületett Racheil Weisz és Daniel Craig első közös gyereke

Vous - Tegnap 20:00 Bulvár +

Gratulálunk a párnak: Rachel Weisz és Daniel Craig ugyanis első gyermeküket várják. Sőt, az is kiderült, hogy milyen nemű lesz a kis jövevény. A 48 éves színésznő áprilisban jelentette be a terhességét a New York Times hasábjain. Akkor azt nyilatkozta az újságnak, hogy mindketten nagyon bologok a kisbaba miatt. Már alig várják, hogy végre…