Sosem volt még olyan nehéz pereskedni Magyarországon, mint most

Privátbankár - Ma 20:25 Gazdaság +

Idén január óta nehezebb Magyarországon pereskedni, mint valaha is volt. Szakmai pontatlanságokra vagy formai hibára való hivatkozással a bíróságok számolatlanul dobják vissza még a legtapasztaltabb ügyvédek keresetleveleit is. A Jalsovszky ügyvédi iroda néhány meghökkentő példát is bemutat összeállításában arra, miért dobnak vissza…