Szijjártó Péter ismertette a gyűlöletkeltő ukrán politikára adott válaszlépéseket

Amennyiben az ukrán kormány úgy dönt, hogy kiutasítja a beregszászi magyar konzult, Magyarország is haladéktalanul kiutasít egy nálunk dolgozó ukrán konzult.

Magyarországnak az az érdeke, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió között a lehető legmélyebb és legátfogóbb szabadkereskedelmi megállapodás jöjjön létre attól az időponttól, hogy Nagy-Britannia kilép az EU-ból - jelentette ki New Yorkban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután találkozott brit kollégájával, Jeremy Hunttal.

Ukrajna rövid időn belül kiutasítja a beregszászi magyar konzult, amennyiben Magyarország nem hívja vissza - jelentette ki Pavlo Klimkin külügyminiszter szerdán, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel találkozott New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakának helyszínén.

