Markáns hidegfront érkezik viharos széllel és zivatarokkal Magyar Idők - Ma 20:10 Időjárás + Az országos előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet hétfőn 9-15 fok között alakul, a legmagasabb hőmérséklet 15-19 fok között várható.

22 kapcsolódó hír Bevezető szöveg megjelenítése Opciók

Újabb hidegfronttal kezdődik a hét Lokál - Ma 14:12 Időjárás + Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az…

Inkább ne is nézze meg, milyen idő lesz a jövő héten Propeller - Ma 10:32 Időjárás + Jobban teszi, ha a kabátot is előveszi a szekrényből, hiszen hétfőn újabb hidegfront várható. A jövő hét elején az időjárásjelentés szerint viharos, szeles időre készülhetünk és majd csak a hét vége felé lehet melegedés. Fotó: Pixabay.com Hétfő Újabb hidegfront érkezik a hajnali órákban esőkkel, és sokfelé viharossá fokozódó ÉNy-i széllel.…

Kiadták a figyelmeztetést: Hatalmas vihar és zivatar érkezik ATV - Ma 19:40 Időjárás + Markáns hidegfront érkezik éjszaka viharos széllel és zivatarokkal - írta vasárnap az MTI-hez eljuttatott figyelmeztetésében az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely a viharos szél miatt a fővárosra és több megyére másod-, számos megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre. A Balaton déli oldalán a víz méteres hullámokban kicsaphat.

Szélviharral indul a jövő hét Kiderül - Ma 05:10 Időjárás + Hétfő hajnalban északnyugat felől, nagy sebességgel, újabb markáns hidegfront éri el hazánkat. Átvonulásával több helyen viharossá fokozódik a szél.

Ősz: Itt vagyok, megjöttem! MetHu - Tegnap 15:27 Időjárás + Igazi hullámvasút kezdődik időjárásunkban, vasárnap melegebb légtömegek áramlanak térségünk fölé, jelentős melegadveckióval, majd hétfő hajnalban ismét hidegfront érkezik; számottevő csapadékkal, viharos széllel.

Viharos széllel csap le a következő hidegfront Vásárhely24 - Ma 09:33 Időjárás + Hétfő hajnalban, reggel szélviharral és esővel érkezik a Dél-Alföldre az a hidegfront, amely még markánsabb lehűlést okoz.

Hidegfronttal kezdődik a hét Dél-Zala Press - Ma 15:46 Időjárás + Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az…

Újabb hidegfront érkezik viharos széllel a hét elején, éjszakánként akár már fagyhat is Pécsi Újság - Ma 14:00 Időjárás + Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn a déli órákig a déli…

Hirtelen jött az ősz Agrotrend - Ma 10:46 Időjárás + Villámokkal, felhővel és erős széllel érkezett meg az ősz a napokban. A jövő hét folyamán is hasonló idő vár ránk, néhol napsütéssel, néhol pedig felhővel és csapadékkal.