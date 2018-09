Hétfőn még durvább lesz az időjárás

Rövid időn belül jelentősen átalakul időjárásunk. A hétvégén átvonuló erős hidegfront után jön az igazi lehűlés - viharos széllel, sok esővel. Fotó: Pixabay cco Az ország déli felén tovább csökken a felhőzet, az éjszaka második felében viszont ott is beborul az ég. Hétfőn a délelőtti óráktól északnyugat felől csökken a felhőzet, a kora délutáni…

Az ország déli felén tovább csökken a felhőzet, az éjszaka második felében viszont ott is beborul az ég. Késő estétől az északi megyékben, majd másutt is elered az eső, egy-egy zivatar is kialakulhat.