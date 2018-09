Japánban játszani és meghalni

Elindult az idei Tokyo Game Show, csak kapkodjuk a fejünket a helyszínen. Több száz virtuális pofont kaptunk, elámultunk egy ledkijelzős játékon, és rengeteg fiatal lány pózolt nekünk, mert ott ez is a TGS része.

A legújabb előzetesben egy új játszható karaktert is felfedtek, de Dante is megmutatja magát.

Megjelent a jövő márciusban érkező Devil May Cry 5 hivatalos gépigénye.

A Steames adatlapnak köszönhetően idő előtt kitudódott, hogy milyen erős számítógépre lesz szükségünk ahhoz, hogy problémamentesen tudjuk futtatni a Devil May Cry 5-öt, aggodalomra pedig semmi ok, a Capcom továbbra sem szállt el ezekkel az értékekkel. Olyannyira nem, hogy gyakorlatilag egy többéves konfiguráción is elindíth...