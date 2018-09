Ennyi volt, komoly változás jön

A következő napokban két hidegfront is eléri az országot.

Két hidegfront is eléri az országot a következő napokban - hétvégén és a jövő hét elején -, ami miatt jelentősen visszaesik a hőmérséklet - mondta Pintér Ferenc meteogyógyász péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Pénteken még helyenként 30 foknál is melegebb lehet, de a szombaton érkező hidegfronttal mintegy 10 fokot visszaesnek a csúcsértékek. Szombaton többfelé eső is lesz, de pénteken és vasárnap is várható többórás napsütés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttatott el az…