A lengyel jogállamiság helyzetét vizsgálja az Európai Parlament

A Magyarország elleni vizsgálatokkal párhuzamosan folytatódik Lengyelország ellen is az uniós eljárás. Az Európai Parlament LIBE bizottsága Varsóban is vizsgálódik, a küldöttségnek tagja Judith Sargentini is. A lengyelekkel szemben, ugyanúgy, mint Magyarország esetében, az uniós atomfegyver bevetését helyezték kilátásba.