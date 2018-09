Figyelmeztet a Windows 10: ne használjuk a Chrome-ot vagy a Firefoxot

HUP - Tegnap 16:53 Mobiltech +

Microsoft adds 'warning' in Windows 10 when you try to install Google Chrome | by @nexusben https://t.co/lAklHINGtq pic.twitter.com/QlmvoSUNU4 — 9to5Google (@9to5Google) September 12, 2018 ... és helyettük az Edge-t ajánlgatja. Részletek itt.