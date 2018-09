Hogy lehet féláron új iPhone-t venni?

Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs Max és XR lesz az idei telefonmodellek neve. Már csak egy kérdés maradt: pontosan mit is tudnak az új modellek?

A gyártók kora ősszel mutatják be új mobiljaikat – amelyek általában drágábbak. A Samsung 1.000 dolláros Galaxy Note9 típusa után ma az Apple mutatja be újdonságait, ugyancsak borsosabb árakon.

A várakozásoknak megfelelően az Apple tegnap este hivatalosan is lerántotta a leplet a legújabb iPhone modellekről, melyek sajnálatos módon nem tudtak olyan innovatív újdonságokat felmutatni, mint korábban az iPhone X, de azért így is akadt meglepetés. A cupertinói óriás elsőként bemutatta a tavalyi iPhone X legújabb generá...

Az Apple szerda este – a korábbi előrejelzésnek megfelelően – bemutatta iPhone telefonsorozata legújabb frissítését. Az almás vállalat - a tavalyihoz hasonlóan - idén is három új készüléket mutatott be, de több ponton is változtatott az összeállításon.