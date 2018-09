Csúcson ragadt az áremelkedés Magyarországon - egyre rosszabb autósnak lenni

Privátbankár - Ma 09:20 Gazdaság +

Augusztusban is 3,4 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel ezelőtt - ez valamivel magasabb, mint az elemzői várakozások, így továbbra is helyi csúcson van az árindex. Ahogy egész évben, most is az üzemanyagok és a dohányáruk húzták felfelé az inflációt. A maginfláció viszont csökkent, nem nagyon van oka aggódni Matolcsyéknak.