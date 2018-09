Eminem új albuma lenyomta az Abbát és a Led Zeppelint is!

Eminem amerikai rapper sorozatban kilencedik lemeze is a brit albumlisták élére került, ezzel megdöntve az ABBA-val és a Led Zeppelinnel közös eddigi rekordot.

