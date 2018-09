Donald Trump vizsgálatot vár a The New York Times névtelen cikke miatt

10 kapcsolódó hír Bevezető szöveg megjelenítése Opciók

Megszólalt Trump: nagyon ideges és vizsgálatot követel Privátbankár - Ma 11:27 Külföld + Jeff Sessions igazságügyi miniszternek vizsgálatot kellene indítania a The New York Times című amerikai napilapban megjelent névtelen cikk ügyében - mondta az amerikai elnök újságíróknak.

Trump igazságügyi vizsgálatot akar a New York Times cikke miatt Propeller - Ma 13:14 Külföld + Jeff Sessions igazságügyi miniszternek vizsgálatot kellene indítania a The New York Times című amerikai napilapban megjelent névtelen cikk ügyében – hangoztatta az amerikai elnök. Donald Trump szerint az igazságügyi tárcának fel kellene derítenie azt is, hogy ki a cikkíró és jelenleg hol tartózkodik. Nem akarom, hogy jelen legyen a…

Donald Trump vizsgálatot indítana a New York Times ellen 168 Óra Online - Tegnap 22:49 Külföld + A legfőbb ügyész tisztségét is betöltő Jeff Sessions igazságügyi miniszternek vizsgálatot kellene indítania a New York Timesban megjelent névtelen cikk ügyében - hangoztatta Donald Trump amerikai elnök egy észak-dakotai kampányrendezvény előtt.

Valaki névtelenül megfúrta Trumpot. De ki? 24 - Tegnap 16:10 Külföld + A Trump-kormány egyik magas rangú tisztviselője kipakolt az apparátuson belüli ellenállásról, de a nevét nem fedte fel. Most egész Amerika azt találgatja, ki lehet a cikk szerzője.

Feledy Botond: krízisüzemmódra áll át a Fehér Ház Infostart - Tegnap 19:40 Külföld + Új szintre emelték az amerikai elnök és beosztottjai között már eddig is meglévő bizalmatlanságot az elmúlt napok eseményei. Bob Woodward nemrég megjelent könyve, majd a The New York Times egyik névtelenül közölt véleménycikke is azt a korábbi feltételezést erősíti, hogy "ellenállók" egy csoportja tevékenykedik Donald Trump elnök…

The New York Times: a Mueller-bizottság írásbeli válaszokat is elfogad Donald Trumptól Biztonságpiac - Ma 14:03 Külföld + Írásban adott válaszokat is elfogad Donald Trump amerikai elnöktől a 2016-os elnökválasztási kampány során Trump munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló Robert Mueller vezette bizottság – jelentette a The New York Times. A lap értesülései szerint Mueller hivatala erről még pénteken levélben értesítette a Fehér Házat. A…

Donald Trump egyik volt kampánymunkatársát 14 nap börtönre és pénzbüntetésre ítélték Parameter - Ma 07:32 Határtalan + A 31 éves Papadopoulos az első elítélt, akit a 2016-os elnökválasztási kampányban Trump munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást feltárni hivatott, Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság munkája nyomán vontak büntetőjogi felelősségre. Papadopoulost ugyanakkor nem azért ítélte el egy kerületi bíró, mert…