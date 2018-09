Megint visszafelé sült el a nácizás: tovább erősödött az AfD

Migránsok gyilkoltak Chemnitzben, az emberek felháborodtak és tüntetni kezdtek. Erre a szélsőbaloldal is az utcára ment, a mainstream média pedig nácinak és szélsőjobboldalinak titulálta a bevándorlás ellen tüntetőket, a szélsőbalosok pedig "csak a nácik ellen" tüntettek szerintük. Az eredmény: erősödött az AfD, gyengült a baloldal…

A szélsőjobboldali tüntetéssorozat után a baloldal most békés koncertet rendezett Chemnitzben, amire 65 ezer ember jött el. Németországban a baloldali, szélsőbalos irányzatok is eléggé erősek, a két tábor gyakran egymásnak ugrik, de most sikerült békésen befejezni. Az AfD támogatottsága azonban nőtt a közvélemény-kutatások szerint.