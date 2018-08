Nemi erőszakkal és zaklatással vádolják Gerard Depardieu-t

Kezdetben vegyes teljesítményt mutattak az amerikai tőzsdék, majd később mindhárom index lefordult.Mínuszban minden 2018.08.30 20:31A kereskedés vége felé mindhárom vezető részvényindex a negatív tartományban jár, miután a Nasdaq is...

Csütörtökön, egy nappal a hivatalos tanévnyitó előtt megjelent az új honvédelmi ismeretek tantárgy kerettanterve a Magyar Közlönyben. Az ilyen tantárgyat oktató gimnáziumokban már most szeptembertől ezt a tantervet kellene alkalmazni.

Az ausztrál Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) az IBM-el és a Herbert Smith Freehills ügyvédi irodával együttműködésben nemzeti blokklánc platform fejlesztését tervezi, az ország üzleti folyamatainak segítése érdekében. Az elsődleges cél az okosszerződések tömeges alkalmazásának lehetővé tétele,…

Az illegális, hatóságoknak be nem jelentett halászatot végző hajók 70 százalékát offshore adóparadicsomokban jegyezték be, hogy a tulajdonosokat ne érje utol a jog keze. De az erdőirtásban is sok offshore cég vesz részt, mert nem elszámoltatható.