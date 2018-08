Ed Sheeran brillírozni fog új filmes szerepében

Az ingatlanvásárlásra felvett új hitelek közül már alig akad olyan, amit nem fix kamatozással vesznek fel, de a jegybank szeretné, ha ez a cégek körében is jobban elterjedne.

A doktorok fizetése több tízezer forinttal csökkent, szeptembertől nehéz lesz megszervezni a műtéteket. The post 112 orvos nem vállal túlórát a Honvédkórházban appeared first on Magyar Hang.