Most látott napvilágot a gyanús egyezkedés.

Kati néni devizahitelből vásárolt lakást a lányának, mert azt gondolta, hogy ha meg is duplázódik a 19 ezer forintos törlesztőrészlete, akkor is megéri fizetni.

HVG - Ma 15:12 Külföld +

Néhány napja jelentette be, hogy elindulna a marosvásárhelyi polgármester-választáson, most úgy tűnik, akár még esélye is lehet.