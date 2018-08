Az amerikai hatóságok nyomoznak a Microsoft magyarországi korrupciós ügye miatt

Az amerikai Microsoft lezárta belső vizsgálatát a magyar kormányzati szféra gyanús szoftverbeszerzési ügyében, a nyomozásba most az amerikai hatóságokat is bevonták. A cég a The Wall Street Journal (WSJ) kérdésére válaszolván elismerte, hogy az amerikai igazságügyi minisztériummal és az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottsággal…