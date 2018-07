Pócs János sem tud arról, hogy Jászberényben gyártják a Turult

Sztárklikk - Ma 14:41 Belföld +

A 2rule magyar könnyűipari vállalkozásként adja el magát (a piacon) a kormánypárti kötődésű focikluboknál, ugyanakkor a napokban több olyan hír is napvilágot látott, miszerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó sportruházati cég nem is hazai alapanyagokból, sőt nem is itthon gyártja a mezeket.