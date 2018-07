Schöpflin György egy eurokritikus frakció létrehozását lengette be, ha a Fideszt kiteszik a Néppártból.

A fideszes EP-képviselő szerint az egész Unióra nézve súlyos következményei lennének, ha szakít a Fidesszel a Néppárt. Schöpflin György biztos abban is, hogy átmegy a parlamenten a 7. cikk alkalmazását kezdeményező javaslat, amellyel végső esetben a szavazati jogot is meg lehet vonni. A baloldalnak is adott néhány jótanácsot.