Trump: jól megférni Putyinnal és Oroszországgal „nem rossz”, hanem „jó dolog”

Miután nemtetszését fejezte ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelései ügyében, az Európai Uniót és Kínát az árfolyamok manipulálásával vádolta meg pénteki Twitter-bejegyzéseiben Donald Trump amerikai elnök. Erdogan is hasonló véleményen van.

A meghívás még Helsinkiben történt a csúcstalálkozón, de csak most jelentette be az amerikai elnök szóvivője. Trumpot sokan bírálták az Egyesült Államokban azért, mert hitelt adott Putyin állításának, mely szerint az oroszok nem avatkoztak be az amerikai választásokba 2016-ban. Az orosz elnök látogatására ősszel kerülhet sor.