Ismét kikosarazták Demeter Mártát, van olyan is, aki mandátumtolvajnak nevezte

Minden napra jut valami sajátos pártpolitikai parajelenség az LMP-ben: információink szerint többen is megfúrták az LMP-s mandátummal parlamentben ülő Demeter Márta belépését a pártba. Olyan LMP-tag is van, aki egyszerűen "mandátumtolvaj"-nak nevezte az exszocialista képviselőjüket. Demeter egyszer már vétót kapott, a mostani…

Ahogy a Sztárklikk is korábban megírta, az LMP-s mandátummal a parlamentbe került Demeter Márta pártba való felvételét elutasította a tagság, a HVG pedig most arról értesült, hogy másodjára is többen megfúrták a politikus belépését a pártba.