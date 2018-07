Bottas sorsa is eldőlt

Valtteri Bottas szerződését is meghosszabbította a Formula-1-es Mercedes istálló.

Valtteri Bottas megkapta, amit akart, a Mercedes Lewis Hamilton után ma a finn több évre szóló szerződését is bejelentette.

Lewis Hamilton után Valtteri Bottasszal is szerződést hosszabbított a Mercedes Forma-1-es csapata, így a német istálló 2019-ben is változatlan felállással vág neki a világbajnokság küzdelmeinek. A Mercedes csütörtökön jelentette be, 2 évvel meghosszabbította világbajnoka, Lewis Hamilton szerződését, így a brit versenyző 2020 végéig…