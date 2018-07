Új hidegháború zajlik Amerika és Oroszország között

Orbán Viktor közel két hete kezdte el a titokzatos játékot, amiben minden betűhöz csatol egy képet az általa emlékezetesnek ítélt találkozóról. Most elérkeztünk a "k" betűhöz, amihez Putyinnal való találkozását mellékelte.

Valószínűleg az amerikai-orosz viszonyt is "rendezi most és mindörökre" Donald Trump amerikai elnök, aki Helsinkiben tárgyal kora délután Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A múltban ugyanezt tette az amerikai-kínai, az amerikai-észak-korai és az amerikai-brit viszonnyal is, de nagyon gyorsan kiderült, hogy épp az ellenkezője történt.