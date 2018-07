Szorít az idő: indulhat a roham az utolsó olcsó lakásokért

Privátbankár - Ma 10:22 Gazdaság +

A kedvezményes lakásáfa jövő év végi eltörlése miatt fokozódhat a lakásépítési kedv. Ami a KSH friss adataiból már most látszik: májusban a lakásépítéseket is magában foglaló épületépítések májusban 8,8 százalékkal növekedtek és 33 százalékkal nőtt az új megrendelések volumene. Továbbra is gondot jelent, hogy nincs elég szakképzett…