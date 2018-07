Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Moszkvában

A hivatalos közlés alapján semmi lényegesről. Még a paksi bővítés is „a korábban kialakított mederben halad”. Persze energetikai kérdések mellett szóba került a foci is.

Emmanuel Macron francia államfő is ott lesz a labdarúgó-világbajnokság döntőjén, hogy a helyszínen drukkoljon a francia labdarúgó-válogatottnak. Találkozik természetesen Vlagyimir Putyinnal is, akárcsak Orbán Viktor, de a repülőgépen is lesz kivel beszélgetnie Macronnak a futballról, mivel két, a tornáról sérülés miatt lemaradó játékost is…