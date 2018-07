Az Aldi-pénztáros kipakol – fizetések, műhelytitkok a szakmában

Privátbankár - Tegnap 16:42 Karrier +

Úgy tűnik, az Aldi-pénztárosok élete valóban olyan stresszes, mint ahogy kívülről látszik, kemény teljesítmény-kényszer alatt dolgoznak. A vevők is macerásak tudnak lenni. Viszont Németországban még a nettó alapfizetésük is eléggé vonzó, és még egyéb pluszpénzek is bőven akadnak számukra. Jelenleg is jó pár száz ilyen dolgozót keresnek.