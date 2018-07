Totális amerikai-kínai kereskedelmi háború: rémület a piacokon

Privátbankár - Tegnap 10:57 Pénzügy +

Tegnap még az amerikai piacok több hónapos csúcsra emelkedtek, majd ma szinte a teljes kínai importra vámot vetett ki az amerikai elnök. Erre Ázsia és Európa tőzsdéi zuhannak, a pesti börze is lefelé tart, a forint is gyengülni kezdett. Jókorát esett az olajár, volt is honnan, mivel a Brent már a 80 dollárt közelítette.