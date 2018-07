A magyar miniszterelnök fiát is elvitte magával Ankarába, ahol hétfőn esküt tett Recep Tayyip Erdogan török államfő, aki mostantól egy elnöki rendszer élén uralkodhat Törökországon.

Ankara - A nagyszabású beiktatási ünnepségen számos ország állam- és kormányfője részt vett, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.

"Hát mit fognak ehhez szólni odahaza?!" The post Hátast dobsz, ha meglátod, hol kapott ülőhelyet Orbán a török elnök beiktatásán appeared first on Pesti Bulvár.