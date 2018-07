Mindenki imádja Selena Gomez reakcióját Justin Bieber eljegyzésére

Justin Bieber és Hailey Baldwin jegyben járnak, a hír hallatán pedig mindenki azt akarta tudni, mit gondol Selena Gomez. Erről már itt is van az első fotó.

Cosmopolitan - Ma 06:50 Bulvár +

Ennyi volt, hivatalosan is lezárult a Jelena korszak, hiszen Justin Bieber nem csak úgy csajjal kavar, de már el is jegyezte szerelmét. Szerinted is összetört Selena szíve? Csekkold az igazságot.