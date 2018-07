A kampány idején volt egy sorozatuk, amiben állításuk szerint a Soros-hálózatot leplezték le, titokban felvett hanganyagokkal. Most eltüntették a cikkeket.

Április elején, közvetlenül a választások előtt az Index írta meg, hogy egy magánkézben lévő, volt hírszerzőkből álló izraeli biztonsági cég állt rá Magyarországon több olyan civil szervezetre is, amelyet az Orbán-kormány vett a célkeresztjébe a Soros-ellenes kampánya során.

Egy botrányos hírű izraeli hírszerző magáncég, a Black Cube állhat a választási kampányban a Migration Aidet is lejáratni szándékozó műveletek mögött. Az eset vizsgálata más szálakon is folytatódik. Bayer Zsolt ígérete ellenére nem perelte be a Migration Aid vezetőjét, a Magyar Idők pedig leállt a szervezet ekézésével.