5000 forint egy embernek – a józsefvárosi jelölt szavazatvásárlásról beszélt

Győri Péter állítja, több forrásból is hallotta, hogy bizonyos vállalkozók pénzt ígértek roma családoknak a szavazatukért. A független jelölt szerint ez régen is gyakorlat volt a kerületben.

Roma szavazatok megvásárlásával akarják legyőzni vasárnap a Józsefvárosban a független-polgármesterjelöltet. Győri Péter az ATV-nek azt mondta: többen is arról számoltak be neki, hogy a kerületben élő romáknak 5, illetve 20 ezer forintot ajánlanak fel a voksokért.

Bizony, nem akárki állt be Győri Péter mögé. Erre igenis büszkének kell lenni. Dübörög a kampány Józsefvárosban. A Fidesz válogatottan aljas módszerekkel állt bele a kampányba, erről írtunk már. Persze azóta már vezető hírré vált az is, hogy elkezdődtek Józsefvárosban a szavazatvásárlások is, ami várható volt.