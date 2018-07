Uruguay egy kis mázlival túljuthat a franciákon, Brazíliának pedig csak hoznia kell a kötelezőt

Brazília pénteken Belgiummal találkozik az oroszországi világbajnokság negyeddöntőjében. Ez nem olyan nagy csoda, hiszen legutóbb 28 éve nem volt képes a legjobb nyolc közé jutni. A sajtó a legnagyobb esélyesként beszél a brazilokról, de valóban olyan jók, hogy meglegyen a hatodik vb-címük is?

Elsőként Franciaország jutott be a 2018-as labdarúgó-világbajnokság elődöntőjébe, miután Nyizsnyij Novgorodban megérdemelt, 2–0-s győzelmet aratott Uruguay felett. A franciák a brazil–belga találkozó győztesével találkoznak az elődöntőben. Ez 1958, 1982, 1986, 1998 és 2006 után a hatodik alkalom, hogy Franciaország bejutott a legjobb…

A negyeddöntők előtt szerdán és csütörtökön is szünnap van a labdarúgó-világbajnokságon, ám mint az oroszországi torna minden napján, úgy ma is élő hírfolyamban számolunk be a vb-hez kapcsolódó eseményekről.