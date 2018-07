Mindenét eladja Simicska Lajos – a vevő régi üzlettársa

Üzlettársának adja át üzleti érdekeltségeit Simicska Lajos. Simicska Lajos szinte minden érdemi üzleti érdekeltségétől megválik, és ismeretlen áron eladja ezeket régi üzlettársának, Nyerges Zsoltnak - adták hírül külön közleményben. A több céget érintő, jelentős tranzakciókat azonban még a Gazdasági Versenyhivatalnak is jóvá…

Minden cégét eladja üzlettársának, Nyerges Zsoltnak a Hír TV tulajdonosa, Simicska Lajos - jelentette be közleményében Nyerges Zsolt.

