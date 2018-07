Kiutasította az unokáját is a lakásából Pécsi Ildikó

Újabb fordulat az évek óta húzódó Pécsi Ildikó kontra Pártos Csilla ügyben. A Színes Ász írta meg, hogy most már Pécsi Ildikó unokája is ki lett utasítva a színésznő budai lakásából. Három év után született döntés abban a perben, amely Pártos Csilla és Pécsi Ildikó között zajlik a budai lakás miatt, amelyben Pártos a fiával 20 éve lakik, s amit…

