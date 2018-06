Beszakadt a forint - történelmi mélyponthoz közelít az árfolyam

A több mint három éve, 2015 januárjában tapasztalt történelmi mélypontot jelentő euróárfolyam, 327,6 közelébe zuhant a forint szerdán – derül ki a Portfólió cikkéből. Az eurót 327,32 forinton is jegyezték a bankközi devizapiacon, amit a portál szerint nyugodtan hívhatunk új történelmi mélypontnak, 2015 januárjában ugyanis azért zuhant 327,6-ig…

Továbbra is lejtmenetben a forint, délelőtt már 327 fölé kúszott az árfolyam, megdőlhet a negatív rekord?

Klubrádió - Ma 11:31 Gazdaság +

Egyre jobban zuhan a forint, az euróval szembeni jegyzés ma délelőtt már átlépte a 327-es szintet is. A forint gyengült a dollárral és a svájci frankkal szemben is. További forint gyengülés is jöhet, és amennyiben ez bekövetkezik, nem kizárt, hogy a magyar jegybank közbelép, de kamatemelésre gyakorlatilag nincs esély – ezt mondta a Klubrádió által…