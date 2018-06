Döntött a CEU kuratóriuma: nem vonulnak ki Budapestről, de Bécsben is toborzást indítanak

Propeller - Ma 13:35 Belföld +

A CEU kuratóriuma jóváhagyta, hogy az egyetem meghirdesse a 2019-20-as tanévet Budapestre – jelentette be a Közép-Európai Egyetem. Közleményükben azt írták: a döntés a június 23-ai ülésen született. Az intézmény továbbra is azt hangsúlyozza: nem vonul ki Budapestről, nem futamodik meg. De Bécsben is oktatnak majd. Fotó: Google…