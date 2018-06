Barna medve úszott a Holt-Tiszában

Szolnokon láttak egy barna medvét, az állatról videofelvétel is készült.

A miabonyunk.hu számolt be arról, hogy tegnap este feltételezhetőleg egy termetes medve úszkált a Holt-Tiszában, méghozzá Szolnoknál. Az állatról videofelvétel és fotók is készültek, amik azon nyomban kikerültek a Facebookra. A hozzászólók között ugyan nincs egyetértés abban, hogy valóban egy mackó úszik-e vízben, hiszen sokszor úgy tűnik,…

Videó is készült a vízben úszó állatról.

Az M1 aktuális csatorna vasárnap arról számolt be, hogy az állatról horgászoknak sikerült felvételt készíteniük, amikor a Holt-Tiszában úszott

