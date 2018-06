Mutatjuk, hol vegyél lakást, ha sokat akarsz keresni rajta

Privátbankár - Ma 14:41 Gazdaság +

Miközben az újépítésű otthonok kínálata csökkent Budapesten, folytatódott a kereslet erősödése és az árak emelkedése. Egy friss elemzésből most többek közt az is kiderült, hogy az egyes kerületekben mekkora négyzetméterárral számolhatunk; hol érdemes lakást venni, ha a kiadás és a minél gyorsabb megtérülés a cél; és az is, hogy merre…