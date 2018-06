Trump: Visszaküldjük őket a francba!

Donald Trump elnök aláírta a rendeletet, amely leállítja a gyerekek elválasztását illegálisan bevándorló szüleiktől, de a téma továbbra is foglalkoztatja az amerikai médiát.

Az amerikai first lady, Melania Trump, csütörtökön váratlanul a texasi-mexikói határra látogatott egy olyan befogadó központba, ahol illegálisan bevándorló szüleiktől elszakított gyermekekre vigyáznak.

Óriási visszhangot kapott, hogy az amerikai First Lady feliratos kabátban látogatott el a texasi-mexikói határra egy olyan befogadó központba, ahol illegális bevándorló szüleiktől elszakított gyerekekre vigyáznak.

A First Lady Texasba utazik, valószínűleg azért, mert nem ért egyet a férjével.

Donald Trump ugyan aláírta a bevánodrló családok szétszakítását megakadályozó rendeletet, de már így is több ezer olyan szülő és gyerek van, akiknek kérdéses a sorsa.

A First Lady ezúttal elég nagyot bakizott.

A first lady maga is rájött a hibára, mert menet közben átöltözött, de még így is magyarázkodásra kényszerült a szerencsétlen ruhaválasztás miatt.