Paul McCartney ült be vendégként az autós karaoke műsorba

A James Corden-féle The Late Show híres Carpool Karaokejában, ahol énekesek vagy más hírességek (például Michelle Obama) énekel együtt a humoristával, már sok minden történt, de a mostani esethez fogható még soha.

Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus Paul McCartney társaságában fedezte fel a zenész szülővárosát, Liverpoolt.

A 76 éves, de még mindig bomba-formában lévő Sir James Paul McCartney is beült az angol James Corden autójába, amiből természetesen egy újabb izgalmas, és olykor megható műsor készült a Carpool Karaoke gyűjteménybe.

James Corden és McCartney Liverpoolban töltött érzelmekben gazdag különleges délutánja során többek között ellátogattak a zenész gyerekkori otthonába, majd olyan helyi látnivalókra is felhívta a 21-szeres Grammy-díjas zenész a figyelmet mint a Penny Lane utca, ami az azonos című dalát is ihlette. The post Hagyd, hogy Paul McCartney…