Amikor a metálosok beszorulnak az Akváriumba - Killswitch Engage bulin jártunk

A metált és annak alfajait kedvelőknek nagyon kellemesen besűrűsödött a június: In This Moment és Killswitch Engage az Akváriumban, Asking Alexandria és Bullet For My Valentine a Budapest Parkban, Stone Sour a Barba Negrában. Most a Killswitch-en volt a sor, megnéztük, imádtuk. Megint.