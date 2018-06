Mélyben a forint, csúcson a Facebook, száguld a Tesla

Privátbankár - Ma 18:38 Pénzügy +

Ellentétes folyamatok zajlanak a piacokon: míg Amerikában szakadatlanul veszik a nagy internetes, technológiai cégek papírjait, addig a világ többi részén esnek a részvénypiacok, a hazai börze is gyengélkedett ma. A forint továbbra is örökös mélypontja közelében, a kötvényhozamok is emelkedtek.