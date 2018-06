Másképp érkezhet a nyugdíj - egy adó is belerondít a képbe

Napi - Ma 14:21 Gazdaság +

A most még készpénzes nyugdíjak azonnal megérkezhetnek a számlára, autót is fizethetünk utalással pár másodperce alatt. Többek között erre lesz jó az azonnali átutalások rendszere, amely várhatóan egy év múlva indulhat el. A bankoknak is fel kell készülniük, a pénzügyi tranzakciós illeték azonban belerondít a képbe.