Újra minimálbérugrás jöhet

A szakszervezetek más-más szemszögből alkották meg javaslataikat, ugyanakkor a cél továbbra is a minimálbérek jelentős felzárkóztatása.

Jelentős, ismét két számjegyű minimálbér- és garantált bérminimum-emelkedés jöhet 2019-ben is – vélik az érdekképviseleti vezetők. A szakszervezetek más-más szemszögből alkották meg javaslataikat, de a cél továbbra is a minimálbérek jelentős felzárkóztatása. A világgazdaság azonban számos, a magyar gazdaságra is kiható…