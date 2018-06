"Rokker Zsoltti"-ügy: A munkáspárti Fülöpné levelét megírta

Nem fogja megváltoztatni nevét a miskolci időközi önkormányzati választáson induló Erdei Sándor, vagyis Rokker Zsolti – ezt maga az érintett mesélte el az Azonnalinak. Korábban azért fontolgatta művésznevéből a Zsolt beemelését is a saját nevébe, mert miután jelölt lett, a semmiből előbukkant egy másik Erdei Sándor, aki érdekes módon…

