A telefonos ügyfélszolgálatokat is kihívás elé állíthatja a GDPR

Bár már a 2016-ban hatályba lépett európai általános adatvédelmi rendelet (röviden: GDPR) türelmi ideje is lejárt május 25-én, még ma is több, jellemzően kis-, és közepes vállalkozás van, aki tanácstalan abban, hogyan is fog megfelelni a rendelet előírásainak munkaügyi, szerződéses és marketing aktivitás szempontjából. Ugyanakkor…