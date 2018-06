Fát döntött a vihar egy autóra – négy ember meghalt

Több nyugati járásra másodfokú riasztást adtak ki heves zivatarok veszélye miatt. Az érintett területeken a következő órákban is lehetnek olyan heves zivatarok, amelyet károkozó szél, jégeső kísér. Szombaton sem változik a helyzet.

Szombaton is országszerte heves zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek. Három megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat.

Szlovéniában és Boszniában is hatalmas jégdarabok hullottak az égből pénteken.

Pénteken délelőtt 11 órától elsőfokú viharriasztás lép életbe az egész ország területén. „A viharokat rövid, heves eső is kísérheti, mely során akár 20-40 milliméternyi csapadék is leeshet, a széllökések sebessége pedig elérheti a 65 km/órát” – tájékoztatott az intézet. Helyenként jégeső is előfordulhat. Az esőzések miatt átmenetileg…