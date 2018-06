Film helyett dinócirkusz - Jurassic World: Bukott birodalom kritika

A folyatások korában már azon sem lepődünk meg különösebben, ha a folytatásnak is van folytatása. A hosszú évek után újra előrángatott, Michael Crichton regénye alapján Steven Spielberg által életre keltett, a hajdanán korszakalkotó és ma is népszerű Jurassic Park világa három esztendővel ezelőtt is akkorát szólt, hogy a Ju...

A Bukott birodalom az a Jurassic Worldnek, mint ami Az elveszett világ volt a Jurassic Parknak, de most legalább a folytatás nem múlta alul az elődjét. Persze nehéz is lett volna.

3 éve az eleve trilógiaként bejelentett első Jurassic World bizonyította, hogy a márkanévben még van szufla. A kérdés csak az maradt: ha már folytatni kell, azt hogyan? Hát: felemásan sikerült. Jó és rossz értelemben is.