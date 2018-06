„Lázár lehet a Fidesz aranytartaléka, nem egy bukott politikus”

A kormány kommunikációjának sikerességét és az ellenzéki pártok nehézségeit értékelte Perlaky-Papp József az ATV Egyenes beszédben. A kríziskommunikációs szakember beszélt Lázár János visszavonulásának lehetséges okairól is.

Az LMP társelnöke a változásokról a pártjában, a lejáratókampányról és a lehetséges partnerekről, a Jobbikról és a Momentumról is beszélt. Szél Bernadett az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról beszélt, hogy továbbra is maradnak a bázisdemokrácia alapjain, de több dolgon is változtatni kell, ezért alapszabály-módosítást is…